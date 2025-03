Due incidenti stradali nelle ultime ore in territorio di Licata. Il primo in via Gela, dove un giovane ha perso improvvisamente il controllo della sua auto che si è ribaltata. Sul posto, dopo l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco, i poliziotti del Commissariato cittadino ed un’ambulanza del 118. Per il conducente, un giovane del posto, nessuna conseguenza.

Un’altra auto è finita fuori strada all’incrocio tra le vie Torregrossa e Fiume Vecchio. Si tratta di una Fiat Punto di colore grigio. A giudicare dal cartello esposto sul cofano della vettura: “Stiamo bene”, gli occupanti dell’utilitaria non hanno riportato traumi. Rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

