E’ stata strattonata e scippata della collana che portava al collo. Una pensionata canicattinese, di 76 anni, è finita al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove i medici in servizio le hanno medicato lievi ferite. La donna, mentre stava percorrendo la via De Gasperi, è stata avvicinata da due delinquenti, uno dei quali, in maniera fulminea, l’ha strattonata e rapinata della collana, facendola cadere a terra.

Arraffato il gioiello i malviventi se la sono data a gambe levate. Dopo la segnalazione al 112 ad intervenire sul posto sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino e un’autoambulanza del 118. Il personale sanitario ha soccorso l’anziana e l’ha trasferita al presidio ospedaliero, mentre i poliziotti hanno avviato le indagini per provare a risalire all’identità dei due balordi.

