Due bagnanti rischiano di annegare, salvati da 19enne

Si sono vissuti momenti di paura sulla spiaggia di viale delle Dune, a San Leone, dove un 30enne e un 25enne della provincia di Catania, in questi giorni in vacanza ad Agrigento, hanno rischiato di annegare. A causa del mare mosso, non riuscivano a tornare a riva. Sono stati salvati da un 19enne di Agrigento, Marco Roccaforte, figlio di un poliziotto in servizio alla Questura di Agrigento, che si è accorto in tempo di quanto stava accadendo.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due malcapitati, mentre faceva il bagno ha iniziato ad annaspare. L’amico dalla spiaggia, notando l’altro in difficoltà, alla richiesta di aiuto si è tuffato in acqua per soccorrerlo, ma anche lui non è riuscito a tornare a riva.

I due sono stati trascinati dal mare a oltre 50 metri dalla battigia. A quel punto è intervenuto il 19enne agrigentino, che ha raggiunto i due ragazzi a nuoto, riuscendo a portarli a riva, primo uno e poi l’altro, sani e salvi. Per tutti si è trattato solo di tanta paura.