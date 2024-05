Ha un valore importante e non parliamo soltanto di quello materiale, la nuova collezione primavera-estate di “Marinisa Bag”, all’interno della nuova boutique nel Terminal Passengers di Porto Empedocle inaugurata domenica 26 maggio. Patrizia Russo, stilista empedoclina che realizza artigianalmente le cosiddette “coffe” siciliane trasformandole in borse eleganti e sofisticate ma mantenendo lo stile made in Sicily, l’ ha chiamata “Un mare di speranza”. La nuova collezione, infatti utilizza il legno delle barche o di quello che ne rimane, dei tanti migranti che giungono a Lampedusa. Questo progetto è stato inoltre riconosciuto dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità siciliana .”Ho deciso di abbracciare e condividere la speranza di quanti cercano un porto sicuro mettendo a repentaglio la propria vita – ha spiegato Patrizia Russo. – Sono molto contenta e allo stesso tempo emozionata per questo duplice progetto che vede l’apertura della boutique e allo stesso tempo per questa collezione.– Ha aggiunto. La Russo, che ha sviluppato questa nuova idea prendendo spunto da un incontro fatto a Lampedusa con il falegname, Francesco Tuccio che proprio con il legno delle barche realizza delle croci artistiche ha spiegato: “Ho incontrato questo artigiano meraviglioso, in un mio viaggio e proprio come lui ho deciso di utilizzare il legno di queste imbarcazioni per trasmettere un messaggio di amore per la vita. Spero che il senso di tutto ciò possa giungere nel mondo attraverso le mie borse, celebrando la Sicilia ma soprattutto diffondendo la speranza e l’ amore per il prossimo“.

