Salvezza: quattro giornate per decidere tutto

La volata salvezza nel Girone A di Serie B Nazionale entra nella fase più calda. Quattro turni (Round 30, 31, 32 e 33) separano cinque squadre da un destino ancora tutto da scrivere: Virtus Lumezzane, Fiorenzuola Bees, Moncada Agrigento, Siaz Piazza Armerina e S4 Energia Vicenza.

I risultati del Round 29 hanno ulteriormente compattato la classifica:

Lumezzane ha battuto Piazza Armerina 84-71, colpo pesantissimo in ottica salvezza.

Vicenza è caduta 80-74 sul parquet di Montecatini.

Agrigento ha dominato a Piacenza (75-90), centrando la terza vittoria consecutiva.

La classifica che scotta

Vicenza guida il gruppetto a quota 28, ma attraversa il momento peggiore (quattro sconfitte nelle ultime cinque).

Lumezzane è a 24 e alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto.

Agrigento e Piazza Armerina sono appaiate a 22, ma con stati di forma opposti.

Fiorenzuola chiude a 20, ancora dentro i giochi ma con il calendario più complicato.

Squadra per squadra

S4 Energia Vicenza (28 punti)

È quella più avanti, ma anche la più fragile nel momento decisivo. Il calo difensivo e la scarsa continuità nei finali punto a punto stanno pesando. Le trasferte contro San Vendemiano e Agrigento possono decidere tutto. Se dovesse perdere lo scontro diretto in Sicilia, il sorpasso sarebbe scenario concreto.

Virtus Lumezzane (24 punti)

Ha l’attacco più brillante tra le coinvolte. La vittoria su Piazza Armerina ha restituito fiducia. Il crocevia è immediato: la trasferta di Agrigento al Round 30. Portare a casa almeno uno scontro diretto e difendere il fattore campo sarà fondamentale.

Moncada Agrigento (22 punti)

È la squadra più “calda” del momento: tre successi consecutivi e morale altissimo. Il ritmo alto, l’aggressività e la spinta del PalaMoncada stanno facendo la differenza.

Il doppio snodo contro Lumezzane (R30) e Vicenza (R32) può ribaltare completamente la classifica. Se dovesse vincere entrambi gli scontri diretti, la salvezza diretta non sarebbe più un’utopia.

Siaz Piazza Armerina (22 punti)

Quattro sconfitte nelle ultime cinque. La squadra sembra aver perso brillantezza, con una difesa perimetrale troppo vulnerabile. Il calendario è durissimo: Orlandina, Montecatini, Herons e San Vendemiano. Il rischio di scivolare al 15° posto è reale.

Fiorenzuola Bees (20 punti)

È la situazione più delicata. Dopo due vittorie che avevano riaperto tutto, sono arrivate tre sconfitte pesanti. La differenza canestri (-181) racconta una fragilità strutturale. Il calendario non aiuta e il rischio playout è altissimo.

I match che possono cambiare tutto

Tre partite su tutte:

Agrigento – Lumezzane (Round 30)

Agrigento – Vicenza (Round 32)

Fiorenzuola – Monferrato (Round 31)

Qui si giocherà non solo la classifica, ma l’equilibrio psicologico della volata.

Scenario finale

Oggi la squadra favorita per la salvezza diretta resta Lumezzane per equilibrio complessivo.

Agrigento è la più pericolosa per stato di forma.

Vicenza è quella in maggiore flessione.

Piazza Armerina ha il calendario più complesso.

Fiorenzuola vive la situazione più fragile.

Quattro giornate, scontri diretti e differenza canestri che può diventare decisiva.

La lotta salvezza del Girone A è una delle più intense degli ultimi anni. E adesso non conta più il passato: conta solo chi saprà reggere la pressione.

