Pandora lancia una collezione di gioielli ispirata al Trono di Spade della HBO in collaborazione con Warner Bros. Discovery global consumer products.

E per farlo sceglie la Scala dei Turchi di Realmonte. Una modella di colore, vestita di bianco, con addosso i gioielli, sulla marna bianca, con sfondo il mare e il cielo azzurro.

Uno spot breve, con cambi d’inquadratura e con una particolare musica a fare da sottofondo. La collaborazione Game of Thrones x Pandora dà vita al famoso mondo della serie attraverso 12 pezzi di design.

Ogni pezzo è collegato ad una vicenda o a un personaggio ed esplora temi di tutta la serie, come il ciondolo dell’uovo di drago Pandora di Game of Thrones X, che rappresenta l’inizio della storia del drago caratteristico dell’intera narrazione della serie. Lo spot è apparso oggi sulla pagina instagram del famoso marchio di gioielli, nel giorno in cui è disponibile l’attesissima vendita nei negozi Pandora e online dal 28 settembre 2023. Una bella occasione in termini di pubblicità per la Scala dei Turchi di Realmonte che gia in passato è stata scelta come sfondo per famosi spot: Giorgio Armani, ad esempio, l’aveva scelta due anni fa per il lancio di un nuovo profumo.