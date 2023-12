Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Nicoletta Sciarratta ha emesso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati per tutti i dieci imputati del troncone ordinario al processo scaturito dall’operazione “Home made”, che otto anni fa ha sgominato un presunto giro di droga a Licata. Il pubblico ministero Elenia Manno, a conclusione, della requisitoria aveva chiesto al giudice di emettere una sentenza di prescrizione.

Si tratta di: Marco Cavaleri, 38 anni, di Licata; Tommaso Massimiliano Ritrovato, 36 anni, di Licata; Angelo Manganello, 48 anni, di Licata; Agostino Curella, 42 anni, di Licata; Mustapha Fakran, 42 anni, originario del Marocco e residente a Licata; Domenico Pennisi, 47 anni, di Catania; Daniele Manuguerra, 37 anni, di Messina; Angelo Curella, 37 anni, di Licata; Antonio Caruso, 52 anni, di Vittoria e Mohamed Matar Hassan Omar, 37 anni.

L’operazione dei carabinieri è scattata il 5 dicembre del 2017. Le indagini hanno consentito di accertare lo smercio di ingenti quantitativi di marijuana, prodotta spesso in casa, a Licata, e la successiva cessione al dettaglio tra i giovani e giovanissimi nelle piazze della movida di Licata, Catania e Messina.