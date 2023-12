Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, nella tarda serata di venerdì, lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio per Siculiana Marina. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Si tratta di una Fiat Panda e di una Cinquecento. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri.