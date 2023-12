Un incendio, di probabile natura dolosa, ha devastato un’autovettura di proprietà di un operaio, raffadalese, di 41 anni, incensurato. A fuoco una Fiat Seicento parcheggiata in via F22 a Raffadali. Sono stati alcuni residenti, ieri notte, a lanciare l’allarme.

Sul luogo intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale Stazione e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Da una prima perizia effettuata, durante la notte, l’incendio potrebbe essere doloso.

Ma mancano certezze, nella zona interessata infatti, durante il sopralluogo non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Gli stessi vigili non si sono sbilanciati, per questo motivo on è dunque da escludere che il rogo possa essere in qualche modo collegato ad un fatto accidentale.