Dalla TARI all’IMU, fino all’addizionale comunale IRPEF: famiglie e imprese fanno i conti con le scadenze fiscali, mentre strade dissestate, cantieri interminabili e carenze nella manutenzione alimentano interrogativi sulla qualità dei servizi.

Le tasse arrivano puntuali. I servizi, invece, non sempre. Ad Agrigento il calendario delle scadenze fiscali è una certezza, molto meno lo sono le condizioni delle strade, la manutenzione dei marciapiedi, la pulizia di alcuni quartieri e i tempi degli interventi pubblici. I cittadini pagano TARI, IMU e addizionale comunale IRPEF, ma nella vita quotidiana continuano a fare i conti con disservizi e problemi irrisolti. E allora la domanda non è se le tasse debbano essere pagate, ma quale qualità dei servizi riesca a garantire il Comune con le risorse disponibili.

Famiglie, pensionati, lavoratori e commercianti devono già affrontare il costo della vita, le bollette e le difficoltà di un’economia che non sempre offre certezze. La fiscalità locale rappresenta un ulteriore impegno economico, spesso significativo. E chi paga, giustamente, si aspetta che quelle risorse contribuiscano a migliorare la città.

Il problema non è mettere in discussione la necessità delle tasse. Il problema è capire quanto i cittadini versano, come vengono utilizzate le risorse pubbliche e quali risultati concreti vengono restituiti alla collettività.

TARI, il costo dei rifiuti e la pulizia della città

La TARI è probabilmente il tributo che più direttamente mette in relazione quanto pagano i cittadini con il servizio ricevuto. Serve a finanziare la raccolta e la gestione dei rifiuti, un’attività essenziale per il decoro urbano e la salute pubblica.

Ma quando si incontrano strade sporche, rifiuti abbandonati e periferie che lamentano scarsa attenzione, diventa inevitabile interrogarsi sull’efficienza complessiva del servizio.

Non si tratta di mettere sotto accusa gli operatori ecologici, che quotidianamente svolgono il proprio lavoro, ma di chiedere maggiore programmazione, controlli e risultati a chi organizza e gestisce il sistema.

Una città pulita non è un lusso. È un servizio essenziale, tanto più importante per una realtà come Agrigento, che punta sul turismo e sull’accoglienza.

IMU, IRPEF e altri tributi: quanto pesa il Comune?

Accanto alla TARI ci sono l’IMU, che riguarda principalmente gli immobili diversi dall’abitazione principale, salvo le eccezioni previste dalla legge, e l’addizionale comunale IRPEF, che incide sui redditi dei contribuenti soggetti al tributo.

Possedere una seconda casa o un piccolo immobile non significa necessariamente disporre di grandi risorse economiche. Ci sono famiglie che mantengono con sacrificio una proprietà ereditata, così come commercianti e piccoli imprenditori che devono sostenere costi sempre più elevati.

A questi tributi si aggiungono canoni, tariffe e altre entrate comunali, dall’occupazione del suolo pubblico ai diritti amministrativi, fino all’imposta di soggiorno, pagata dai turisti e destinata a finanziare interventi previsti dalla normativa.

Naturalmente, non tutte queste entrate hanno la stessa destinazione. La TARI è legata ai costi del servizio rifiuti, mentre IMU e addizionale IRPEF concorrono alle entrate generali dell’ente. Ma il principio non cambia: i cittadini hanno diritto a conoscere come vengono impiegate le risorse e quali obiettivi vengono raggiunti.

Strade, cantieri e manutenzione: la città che i cittadini vedono

Il rapporto tra tasse e servizi non si misura soltanto attraverso le cifre di un bilancio. Si misura soprattutto fuori dalla porta di casa.

Ad Agrigento i problemi sono sotto gli occhi di tutti. A San Leone, tra via Nettuno e piazzale Giglia, i lavori della rete idrica si protraggono da oltre tre mesi, con disagi per residenti, automobilisti e attività commerciali. La passerella che collega piazzale Giglia alla villa Pertini è transennata, mentre l’erosione costiera continua a rappresentare una criticità per il litorale.

In città, intanto, si susseguono interventi sulla viabilità, limitazioni alla circolazione e lavori di ripristino. A questi si aggiungono le condizioni di alcune strade, i marciapiedi danneggiati e le richieste di maggiore manutenzione del verde pubblico e dell’illuminazione.

Non tutti questi problemi dipendono dall’attuale amministrazione e non tutti possono essere risolti in tempi brevi. Molti hanno origini lontane e richiedono investimenti importanti. Ma proprio per questo diventa fondamentale conoscere le priorità, le risorse disponibili e i tempi programmati per gli interventi.

I cittadini non chiedono miracoli. Chiedono di sapere cosa si sta facendo, quanto si sta spendendo e quando potranno vedere i risultati.

Lotta all’evasione, ma attenzione a chi è in difficoltà

C’è poi un altro aspetto che non può essere trascurato: il recupero dei tributi non versati.

Il Comune ha il dovere di contrastare l’evasione fiscale, perché ogni somma sottratta alle entrate pubbliche finisce per incidere sull’equilibrio dei conti e sulla capacità di garantire i servizi.

Sarebbe ingiusto che il peso di chi non paga ricadesse su quanti rispettano regolarmente le scadenze. Ma occorre distinguere chi evade da chi attraversa una reale difficoltà economica.

Una famiglia che ha perso il lavoro, un pensionato con un reddito insufficiente o un commerciante in crisi non possono essere considerati automaticamente alla stessa stregua di chi sceglie deliberatamente di sottrarsi ai propri obblighi.

Servono controlli efficaci, ma anche procedure semplici, possibilità di rateizzazione e strumenti di sostegno previsti dalla normativa.

Chi paga regolarmente non deve sentirsi penalizzato. Chi è in difficoltà non deve essere lasciato solo.

Il Comune spieghi quanto incassa e quali risultati ottiene

La questione, a questo punto, diventa soprattutto amministrativa.

Quanto incassa il Comune di Agrigento dai principali tributi locali? Quanto costa garantire i servizi essenziali? Quali risorse vengono destinate alla manutenzione ordinaria delle strade, al verde pubblico, all’illuminazione e al decoro urbano? E quali risultati sono stati effettivamente raggiunti?

Sono domande alle quali si può rispondere attraverso bilanci, rendiconti, programmi e dati verificabili.

Sindaco e Giunta hanno la responsabilità di indicare le priorità e spiegare le scelte amministrative. Il Consiglio comunale deve esercitare il proprio ruolo di indirizzo e controllo, mentre maggioranza e opposizione sono chiamate a confrontarsi nel merito delle decisioni.

La trasparenza non può esaurirsi nella pubblicazione di documenti amministrativi difficili da interpretare. Deve tradursi anche nella capacità di spiegare ai cittadini, con parole semplici, come vengono spesi i soldi pubblici.

Le tasse si pagano, il rispetto non si rateizza

Agrigento ha bisogno di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Un rapporto che passa anche dalla fiscalità locale, ma che si consolida soprattutto attraverso la qualità dei servizi.

Chi paga deve sentirsi rispettato. Chi vive in periferia deve ricevere la stessa attenzione di chi abita in centro. Chi gestisce un’attività commerciale deve poter contare su una città decorosa e accessibile. Chi attraversa un momento difficile deve trovare un’amministrazione capace di ascoltare.

Le tasse sono necessarie per far funzionare una comunità. Ma non possono essere percepite soltanto come un obbligo da rispettare, senza che i cittadini riescano a riconoscere un beneficio concreto nella propria vita quotidiana.

Le tasse si pagano. Ma il rispetto per i cittadini non si rateizza.

Agrigento non ha bisogno soltanto di grandi progetti e promesse straordinarie. Ha bisogno anche di risposte concrete alle esigenze ordinarie.

Perché la qualità di un’amministrazione non si misura soltanto attraverso i bilanci, ma soprattutto attraverso ciò che i cittadini vedono e vivono ogni giorno fuori dalla porta di casa.

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