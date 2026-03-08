Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e i loro colleghi del Commissariato di Canicattì hanno arrestato due uomini e una donna, per i reati di armi e droga, nel corso di una perquisizione delegata dalla Dda di Palermo, scaturita nell’ambito di un’inchiesta per possesso di materiale pedopornografico. Il controllo è scattato in due immobili in territorio canicattinese.

Gli agenti hanno trovato una pistola calibro 6,35, risultata di provenienza furtiva, 27 cartucce, circa 700 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. La droga era già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. In una struttura ricettiva, dove alloggiava una coppia sono stati rinvenuti altri involucri di cocaina e hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno arrestato Kevin Matteo Di Maria, 21 anni, di Canicattì. Il giudice del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Ai domiciliari è finita, invece, Sefora Amico, 47 anni. In stato di arresto era finito anche il padre del ventunenne, poi scarcerato per decisione del giudice, perché ritenuto estraneo ai fatti.

