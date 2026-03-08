Ha insultato, molestato e minacciato pesantemente la sua ex moglie. Ad evitare il peggio l’intervento provvidenziale e tempestivo dei poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Palma di Montechiaro. A finire nei guai un trentasettenne palmese. Gli agenti lo hanno arrestato, in flagranza di reato, per le accuse di atti persecutori, minacce e danneggiamento.

L’indagato, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. L’uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con l’ex coniuge coetanea. Da quando l’ha lasciato, da un po’ di tempo, l’avrebbe perseguitata e negli ultimi mesi anche minacciata.

