Sabato 7 marzo, nell’aula consiliare del Comune di Cammarata, si è svolta una cerimonia di grande valore storico e culturale con il riconoscimento pubblico del gruppo storico “Conti Moncada Signori di Cammarata e San Giovanni Gemini” come realtà impegnata nella valorizzazione della storia e delle tradizioni locali e nella promozione dei valori di pace e fratellanza.

All’evento erano presenti i sindaci di Cammarata e San Giovanni Gemini, Giuseppe Mangiapane e Custode Zimbardo, l’assessore Calogero Barbasso, la direttrice delle suore salesiane di Cammarata suor Mariella e l’arciprete don Davide Trizzino, insieme alle delegazioni di numerosi gruppi storici siciliani.

Ad aprire la cerimonia è stata la presidente Fabiola Mangiapane, che ha ripercorso la nascita del gruppo e le attività svolte dal 2023 ad oggi, presentando il direttivo e la vicepresidente Irene Genuardi, tra i punti di riferimento dell’associazione.

Momento centrale della giornata è stata la rievocazione del matrimonio tra Giovanna Abatellis e Francesco Moncada del 1669, episodio che sancì il ritorno del feudo di Cammarata alla famiglia Moncada. La rappresentazione ha visto tra i protagonisti Maria Concetta Ciulla, Fabio Nappi, Francesco Iacono e la giovane Gaia Lo Sardo, affiancati dalle figuranti Pina Maria Alessi, Giuseppa Cairone, Cecilia Cannella e Silvana Casalicchio. Il ruolo del notaio è stato interpretato da Totò Infantino, mentre tra le dame e i membri della corte figuravano Enza Ciminnisi, Daniela Petrache, Maria Palura e Francesca Di Piazza. I conti della dinastia Moncada sono stati interpretati da Giuseppe Lo Sardo e Filippo Genuardi, mentre le giovani contesse che accompagnavano la sposa erano Alice Scavetto, Elide Lo Sardo, Ludovica Mangiapane e Serena Lo Scrudato. Tra i figuranti anche lo stendardiere Domenico Muni e l’accompagnatrice Domenica Narcisi. La narrazione è stata accompagnata dalla voce fuori campo della docente Marianna Di Grigoli.

A conclusione della rappresentazione si è svolta la suggestiva “Cerimonia della Spada”, antico rito medievale di riconoscimento del gruppo storico, realizzato insieme al gruppo storico “Regius” di Monreale e simbolicamente legato alla spada cerimoniale di Federico II di Svevia.

Presenti alla manifestazione anche numerosi gruppi storici della Sicilia: i Ventimiglia di Montelepre, rappresentati dalla presidente Zenep Chaudry Russo; il Comitato Sant’Anna di Castelbuono con Mariaenza Araldo; il gruppo Antiche Torri di Santa Lucia del Mela con la presidente Antonella Allibrando e la vicepresidente Nunzia Di Giovanni; il Reggimento Real Marina di San Cataldo con il presidente Calogero Bonfanti; il gruppo Il Duca di Cefalà Diana guidato da Giuseppe Costanzo; il gruppo storico di Castronovo con la vicepresidente Giusy Gentile e la Baronia di Malcovenant di Racalmuto rappresentata dal presidente Giuseppe Grizzanti.

All’iniziativa ha partecipato anche Pina Alessi, interprete di Lucia di Camerata e rappresentante dell’associazione Universitas Terrae Cameratae, a testimonianza del legame tra le due realtà impegnate nella valorizzazione della storia del territorio.

Il gruppo storico Conti Moncada, sostenuto anche dallo sponsor Traina, conta oggi 35 soci tra figuranti e collaboratori, tra cui la tesoriera Francesca Nocera, insieme a Lucia Lo Sardo, Giuseppina Narcisi e Simona Spiteri.

Le attività del gruppo proseguiranno con nuove rievocazioni storiche ed eventi culturali che porteranno la storia della dinastia dei Moncada in diverse manifestazioni in Sicilia e nel resto d’Italia.

