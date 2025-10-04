In auto porta una trentenne, forse sua conoscente, in un luogo appartato e, dopo una discussione, la prende a schiaffi e pugni. La donna, trasportata con un’autoambulanza del 118, è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato escoriazioni e traumi. Il conducente della macchina, un quarantenne di Favara, è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza.

Per le lesioni che la trentenne ha riportato sarà necessaria la querela di parte. Resta il mistero però su quanto è accaduto fra i due. Certo è che insieme, si sono recati in un luogo appartato. Forse il quarantenne cercava qualcosa di più dalla donna. Qualcuno ha segnalato il fatto al 112. I militari hanno fermato l’automobilista. Sottoposto all’alcol test è risultato alticcio. E’ stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

