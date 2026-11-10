Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 in via Francesco Crispi, l’arteria che attraversa la zona balneare empedoclina. Lo scontro, avvenuto precisamente all’altezza del lido Marinella, ha visto coinvolte due autovetture: una Fiat Panda e una Renault Scenic. A causa dell’impatto, una persona è rimasta ferita. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ferito e trasportarlo in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti anche i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, rimasti impegnati a lungo sia nell’esecuzione dei rilievi previsti dalla legge per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, sia nella gestione della viabilità stradale, che ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

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