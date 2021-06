Consiglio ordine ingegneri, Achille Furioso è il più votato

Con 659 voti, Achille Furioso è stato il più votato consigliere dell’ordine provinciale degli ingegneri di Agrigento. Lo scrutinio si è svolto in diretta web così come la proclamazione degli eletti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 /2025. Furioso è risultato il più votati tra i 30 candidati in corsa. Gli altri consiglieri eletti: Mistretta 496 voti; Buscaglia 461; Abruzzo 453; Di Mino 451;D’Anna 446; Zambuto 428 voti; Zambito 421; Simone 416; Tagliareni 369; Marino 357; Sorce 346; Di Marco 344; Cellura 333; Inguanta 370 quest’ultimo rappresentate della sezione B (ingegneri juniores). Questi i non eletti: Fera; Bellia; Manzone; Portelli; Vullo; Gibella; Avanzato; Vicari; Picone; Rizzo; Piazza; Gavazzi; Fiorino; Vitellaro e Licata. I consiglieri, eleggeranno, subito dopo l’inserimento, il direttivo con il nuovo Presidente. Gli ingegneri agrigentini hanno dato prova di grandissima partecipazione, facendo registrare l’affluenza più alta della storia. I votanti nel 2013 erano stati 827, nel 2017 invece 588, quest’anno ben 844, nonostante la pandemia. “Ha vinto la democrazia e la voglia di ripartire”, commenta Achille Furioso che ha ricevuto quasi l’80% dei consensi (659 preferenze su 844 votanti).