Una serata di svago si è trasformata in violenza in via Atenea. Un giovane agrigentino di 27 anni è rimasto ferito dopo essere stato accerchiato e brutalmente aggredito da un gruppetto di persone. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, tutto sarebbe iniziato con un banale battibecco tra il ventisettenne e un gruppo di giovani, alcuni dei quali sarebbero stranieri.

In pochi istanti la situazione è degenerata: dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. Il branco ha circondato il giovane, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Dopo il violento pestaggio, gli aggressori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e gli operatori del 118.

Al loro arrivo, però, dei responsabili non c’era già più alcuna traccia. Il ventisettenne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e ferite sparse su tutto il corpo. Fortunatamente, secondo quanto si apprende dalle fonti sanitarie, il ragazzo non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i componenti del branco.

Un contributo fondamentale all’attività investigativa potrebbe arrivare già nelle prossime ore dalle numerose telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che insistono nella zona, i cui filmati sono ora al vaglio degli inquirenti.

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