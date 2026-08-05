Dopo settimane di tensioni e il Consiglio comunale saltato per la mancanza del numero legale, a Palazzo di Città si prova a voltare pagina. Il 27 agosto l’Aula tornerà a riunirsi su Maddalusa, con un obiettivo condiviso: abbassare i toni e riportare il confronto nelle sedi istituzionali.

Il 27 agosto il Consiglio comunale di Agrigento tornerà a riunirsi per affrontare uno dei temi più delicati di queste settimane: la vicenda Maddalusa. La data è stata fissata nel corso della conferenza dei capigruppo che si è svolta ieri mattina a Palazzo di Città, un incontro allargato al quale hanno preso parte anche il sindaco Michele Sodano, gli assessori e numerosi consiglieri comunali.

Una riunione tutt’altro che formale. I toni, a tratti, sono stati accesi. Maggioranza e opposizione si sono confrontate senza particolari diplomazie, mettendo sul tavolo malumori e incomprensioni che si trascinano ormai da settimane.

Del resto, il clima era inevitabilmente condizionato da quanto accaduto nell’ultimo Consiglio comunale, conclusosi con la mancanza del numero legale. Una pagina che difficilmente può essere archiviata come una vittoria per qualcuno. Non ha fatto una buona figura il Consiglio comunale, o almeno quella parte dell’Aula che ha fatto cadere il numero legale. Ma non ne è uscito rafforzato neppure il sindaco, che nelle ore successive ha scelto la strada delle dirette e dei post sui social per attaccare l’assemblea cittadina.

L’incontro di ieri, probabilmente, avrebbe dovuto svolgersi prima. È il tipo di confronto che normalmente precede le sedute più delicate, serve a chiarire le posizioni, ad evitare strappi e a costruire, quando possibile, una sintesi politica.

Ed è proprio questo il segnale più interessante emerso dalla riunione.

Da una parte, i consiglieri del centrodestra avrebbero assicurato la disponibilità a sostenere tutti gli atti ritenuti realmente utili per la città, al di là delle appartenenze politiche. Dall’altra, al sindaco sarebbe stato chiesto un cambio di approccio: meno accuse affidate ai social network e più confronto diretto con il Consiglio comunale.

In fondo, è questa la politica. Non quella dei video, delle polemiche o delle reciproche accuse, ma quella fatta di incontri, anche duri, di mediazioni e di dialogo. Perché le istituzioni funzionano quando ciascuno esercita il proprio ruolo senza trasformare ogni divergenza in uno scontro permanente.

È anche un passaggio delicato per Michele Sodano. Il modello comunicativo che negli anni dell’opposizione e durante la campagna elettorale gli ha consentito di costruire un forte consenso oggi rischia di mostrare i suoi limiti. Governare richiede strumenti diversi rispetto a quelli utilizzati per contestare chi governa.

Nei prossimi mesi sarà proprio questa la sfida del nuovo sindaco: passare dalla denuncia alla gestione, dalla protesta alla responsabilità amministrativa.

C’è, inoltre, un altro elemento che merita attenzione. Nelle ultime ore il sindaco ha pubblicato su Facebook un post molto diverso rispetto a quelli cui aveva abituato i cittadini. Nessun video polemico, nessun attacco. Solo alcune fotografie che documentano l’intervento di rimozione dei rami che invadevano via Fosse Ardeatine. Una circostanza che non è passata inosservata, anche perché proprio il consigliere comunale di Forza Italia William Giacalone aveva chiesto pubblicamente quell’intervento.

Una coincidenza? Forse. Oppure il primo segnale di un metodo diverso.

Le prossime settimane diranno se quello emerso nella riunione dei capigruppo resterà un episodio isolato o rappresenterà davvero l’inizio di una stagione caratterizzata da maggiore collaborazione istituzionale.

Un dato, però, appare già evidente. Chi ha amministrato Agrigento negli ultimi anni ha lasciato una città con problemi profondi e una diffusa sfiducia nella politica. Il nuovo esecutivo è in carica da troppo poco tempo per poter essere giudicato sui risultati. Il tempo del confronto arriverà.

Nel frattempo, un consiglio può essere utile. Il sindaco è stato un’opposizione efficace e incisiva. Adesso, però, gli elettori gli chiedono soprattutto di essere un buon amministratore. Meno post accusatori, meno ricerca di responsabilità altrui e più dialogo con il Consiglio comunale potrebbero rappresentare il primo passo per costruire quel clima di collaborazione che Agrigento attende da troppo tempo. Leggi anche: Agrigento non ha bisogno di tifoserie. Ha bisogno di confronto.

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