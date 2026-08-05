La Polizia Locale intensifica le verifiche sul territorio: identificate una trentina di persone, controllati veicoli e conferimenti dei rifiuti. Il sindaco Palumbo: «A luglio raggiunto il 61% di raccolta differenziata».

FAVARA. Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Favara sul fronte del rispetto delle norme ambientali e della sicurezza stradale. Nella giornata odierna gli agenti hanno intensificato le verifiche in diverse zone della città, con una serie di accertamenti che hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni.

Nel corso delle operazioni dedicate al corretto conferimento dei rifiuti sono state identificate circa trenta persone e sottoposti a verifica una ventina di veicoli e soggetti impegnati nelle attività di conferimento. Tra le violazioni contestate figura anche una sanzione nei confronti di una cittadina per il mancato conferimento dei rifiuti presso il proprio domicilio.

Verifiche anche sulla circolazione stradale

I controlli sono poi proseguiti in via Capitano Callea, dove gli agenti hanno effettuato accertamenti ai sensi del Codice della strada. Sono stati controllati quindici veicoli, tra mezzi industriali, veicoli aziendali, automobili e motocicli.

Complessivamente sono state elevate sei sanzioni: quattro per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e due per la mancata esibizione dei documenti di guida.

Il sindaco: «Risultati concreti»

Il sindaco Antonio Palumbo ha sottolineato come l’attività di controllo rappresenti uno degli strumenti adottati dall’amministrazione per garantire il rispetto delle regole e migliorare il decoro urbano. Il primo cittadino ha ricordato che, nel corso del mese di luglio, alle attività di presidio del territorio ha preso parte anche insieme all’assessore Lillo Attardo.

Palumbo ha inoltre evidenziato il raggiungimento del 61% di raccolta differenziata nel mese appena concluso, definendolo un risultato significativo per la città e ringraziando gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto. «È la prova concreta – ha dichiarato – che i risultati si possono ottenere e che Favara può continuare a migliorare». L’obiettivo, ha concluso, resta quello di rendere la città sempre più pulita e sicura.

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