C’è un clima che, giorno dopo giorno, si sta insinuando nel dibattito pubblico agrigentino. Un clima che rischia di diventare più protagonista dei problemi che la città attende di vedere risolti.

Le ultime settimane hanno consegnato ai cittadini un susseguirsi di botta e risposta, repliche, accuse, smentite e polemiche che coinvolgono l’amministrazione comunale, le forze politiche di opposizione, associazioni culturali e ambientaliste, giornalisti e semplici cittadini. Una dinamica che, alimentata soprattutto dai social network, sta trasformando il confronto democratico in uno scontro permanente.

Ed è un peccato.

Perché l’elezione della nuova amministrazione aveva acceso aspettative, entusiasmo e speranza. Era naturale immaginare un periodo di assestamento, di confronto anche acceso sulle scelte amministrative. Fa parte della democrazia. Ciò che invece dovrebbe preoccupare tutti è il progressivo avvelenamento del clima, dove troppo spesso chi esprime una critica viene percepito come un nemico da delegittimare e chi sostiene una scelta viene catalogato automaticamente come un tifoso.

La politica, però, non è una curva dello stadio.

Governare significa decidere, certo. Ma significa anche ascoltare. Significa accettare che ogni scelta possa essere discussa, criticata, migliorata. Il consenso ottenuto nelle urne legittima ad amministrare, non rende infallibili. Allo stesso modo, l’opposizione ha il diritto – e il dovere – di contestare le scelte che ritiene sbagliate, purché lo faccia sul terreno dei fatti e delle proposte.

Lo stesso vale per il mondo dell’associazionismo, che spesso rappresenta una preziosa sentinella del territorio, e per i cittadini che partecipano al dibattito pubblico. Il dissenso non è un fastidio da sopportare: è una componente essenziale della vita democratica.

E poi c’è il ruolo dell’informazione.

Un giornalista non è il portavoce di un’amministrazione né il megafono di un’opposizione. Il suo compito è raccontare, verificare, fare domande, evidenziare contraddizioni quando esistono e riconoscere i meriti quando ci sono. È un ruolo scomodo per definizione, perché esercitare uno sguardo critico significa inevitabilmente scontentare qualcuno. Ma una stampa libera non dovrebbe essere vista come un ostacolo all’azione amministrativa. Al contrario, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui una comunità cresce nella trasparenza e nella consapevolezza.

Anche il linguaggio ha un peso.

Quando il confronto scivola sul piano personale, quando prevalgono le etichette, le insinuazioni o la ricerca del nemico, perdono tutti. Perde chi governa, perché si chiude al confronto. Perde chi si oppone, perché il dibattito si impoverisce. Perdono i cittadini, che assistono a una rappresentazione della politica sempre più lontana dai problemi reali della città.

Agrigento ha davanti sfide troppo importanti per permettersi una campagna elettorale permanente. La gestione ordinaria della città, i grandi progetti, le opportunità legate al suo sviluppo culturale e turistico, le criticità quotidiane che i cittadini vivono ogni giorno richiedono energie, lucidità e capacità di confronto.

Non servono tifoserie. Non servono nemmeno verità proclamate come assolute.

Serve il coraggio di riconoscere che anche chi la pensa diversamente può offrire uno spunto utile. Serve la disponibilità ad ascoltare senza interpretare ogni critica come un attacco personale. Serve il rispetto reciproco dei ruoli: quello delle istituzioni, quello delle forze politiche, quello della stampa, quello delle associazioni e quello dei cittadini.

Il confronto democratico non si misura dal numero degli applausi ricevuti dai propri sostenitori, ma dalla capacità di convivere con il dissenso senza trasformarlo in ostilità.

È questo il salto di qualità che Agrigento merita.

Perché una città cresce quando le idee si confrontano. Non quando le persone si combattono.

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