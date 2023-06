Inter, sale la febbre Champions League: da Agrigento la carica di tifosi a Istanbul

La meta più ambita, in queste ore, per tanti tifosi interisti agrigentini è una: Ataturk Olimpic Stadium. La migrazione nerazzurra verso la Turchia procede senza soste. I supporter nerazzurri da tutta la provincia verso Istanbul per vivere una delle notti più indimenticabili del calcio. Si tratta di rappresentanti del Club del Principe Milito di Agrigento che vanta un numero di iscritti importante in ambito nazionale. Il presidente e fondatore è l’avvocato Armando Corsini.

E, poi, c’è chi seguirà la finale di questa sera con il City in tv, su canale 5, facendo ricorso a ogni tipo di scaramanzia. Il Manchester City, almeno sulla carta, oggi è la squadra più forte d’Europa, forse anche del mondo. Ma è una finale che all’inizio della stagione nessuno avrebbe mai pensato di raggiungere. È una di quelle notti in cui chi tifa Inter da tutta la vita vuole dire: «Io c’ero». I tanti tifosi provenienti da tutto il mondo nella capitale turca hanno la speranza di vedere alzare all’Inter la coppa dalle grandi orecchie, ma consapevoli comunque che essere arrivati fin lì è già stata una vittoria. Vincere sarebbe un’impresa epica contro il più forte club al mondo, ma qualche volte succede che Davide vince contro Golia e chissà se questa non potrebbe essere una di quelle. Tra poche lo sapremo. Nella foto: Armando Corsini, Giovanni Rizzo (architetto), il piccolo Ettore , Cristina Bordenga (compagna di Giampaolo), Gianpaolo Bajo (Farmacista di Fontanelle, Fausto Crapanzano (Primario del reparto di Fisiatria e Riabilitazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio.