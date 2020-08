Dopo la Hunziker un’altra star di Striscia approda alla Scala dei Turchi – VIDEO

Continua la passerella di vip al Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. Dopo Michelle Hunziker, ai piedi della marna bianca è stata la volta di Luca Abete. Attenzione però, l’inviato di Striscia La Notizia, alla Scala dei Turchi è venuto solo in vacanza. Chissà, forse ci sarà tempo per raccontare i tanti paradossi di questo costone. Da straordinaria attrazione turistica a problema per il territorio. Intanto Abete si gusta un delizioso cocktail al Lounge Beach di Nino Sanfilippo e si gode le meraviglie della costa agrigentina. GUARDA IL VIDEO