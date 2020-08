Agrigento, si ribalta con l’auto: ferito giovane

Ha perso il controllo del mezzo, ed è rimasto incastrato nella minicar cappottata. Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale avvenuto, questa mattina, di fronte alla Ferramenta, in via Francesco Crispi, ad Agrigento.

Coinvolto un 16enne di Agrigento, alla guida di una Aixam, che si è scontrato con una Renault Kadjar. Il minore è stato liberato dai vigili del fuoco e vigili urbani.

Da li a poco e’ stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato lievi traumi sparsi sul corpo.

Resta la paura e la consapevolezza di averla scampata grossa.