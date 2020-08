Agrigento, abbandonano rifiuti in strada: elevate 12 multe

Alcuni sono stati sorpresi a lanciare sacchetti di spazzatura direttamente dall’auto, altri dopo aver accostato con il proprio mezzo, hanno abbandonato i rifiuti in strada.

Gli agenti del Nucleo Ambientale della polizia Municipale di Agrigento, proseguendo ininterrottamente con il controllo del territorio per prevenire episodi legati al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, negli ultimi 4 giorni (da venerdì 21 a lunedì 24 agosto), hanno elevato ben 12 multe da 600 euro, ad altrettante persone (due delle quali turiste in vacanza in città).

Ancora oggi, dunque, dopo le raffiche di multe elevate prima del lockdown decine di cittadini e anche imprenditori e titolari di attività lavorative, continuano a depositare in strada, aree e terreni, spazzatura e rifiuti di ogni tipologia, anche speciali e pericolosi per la salute pubblica, a tutte le ore del giorno, e della notte.