Dopo circa un secolo i tesori cittadini assieme tutti in una volta

Dopo circa un secolo, apertura in contemporanea dei monumenti principali di Palma di Montechiaro in occasione delle festività Natalizie. L’iniziativa è stata suggellata dalla collaborazione tra più enti, associazioni ed istituzioni. In particolare, il comune di Palma di Montechiaro, la Chiesa Madre, guidata dall’Arciprete Gaetano Montana, dal Collegio di Maria, dalla Pro loco, dalla Confraternità del Ss Sacramento, dall’Associazione Castellani di Maria, dall’Istituzione Carlo e Giulio Tomasi, dall’Associazione “Liberi di sognare”, dall’Archeoclub e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali con la presenza di Giacomo Lipari.

“In occasione delle festività natalizie – dice il sindaco Stefano Castellino – si aprono in contemporanea sette siti monumentali di Palma di Montechiaro al fine di permettere una visita completa ed esaustiva dei beni monumentali della città di Palma di Montechiaro da parte dei turisti. Si potrà, quindi, visitare in una unica visita alla città la Chiesa e la sacrestia del monastero delle Benedettine e della Chiesa Madre, la copia della Sacra Sindone custodita nella Chiesa del Collegio di Maria, il Presepe in miniatura allestito nella Chiesa di Santa Rosalia, la Cripta con l’esposizione dell’argenteria della Confraternita del S.S. Sacramento, il meraviglioso Palazzo Ducale con gli addobbi dell’evento dello scorso 4 luglio realizzati dagli stilisti Dolce e Gabbana ed il meraviglioso Castello Chiaramontano a picco sul mare con il santuario della Madonna del Castello”.

Tutti i siti, tranne che per il Castello Chiaramontano, si trovano ubicati nel nuovo Centro Storico di Palma comprendente Piazza Provenzani, via Turati e Piazza Giulio Tomasi e facilmente raggiungibili da un percorso pedonale.

La Pro Loco e l’associazione Archeoclub si occuperanno di curare l’accoglienza dei visitatori.