Crollo al viale della Vittoria, chiesta riapertura strada e ritorno a casa degli sfollati

“Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del condominio, in particolare con la rimozione di tutti i corpi pericolanti, può dirsi cessato il pericolo di crolli e cedimenti, che possano compromettere la sicurezza pubblica”. Così l’ingegnere Salvatore Lombardo, incaricato dalla direzione dei lavori per le opere di messa in sicurezza del palazzo “Vittoria 51”, in piazza Cavour, in risposta alla richiesta dell’avvocato Angelo Farruggia, che rappresenta i proprietari delle abitazioni.

“Appare opportuno sottolineare – continua l’ing. Lombardo -, che avendo concluso i lavori di messa in sicurezza possono, a mio parere, essere riaperte le strade limitrofe al fabbricato, ovvero la via Vittorio Emanuele Orlando, e il viale della Vittoria, con la sola limitazione alla zona di sosta, posta a nord della carreggiata. Ancora è da sottolineare che è cessato il pericolo per gli edifici limitrofi al palazzo Vittoria 51, e che pertanto potrà essere disposto il rientro dei residenti”.

Gli operai della ditta “Altaquota” di Marsala, infatti, incaricata di eseguire gli interventi, hanno terminato di smontare il tetto, e le parti di cornicione, dalle due facciate, in cui era rimasto in piede, ma pericolante.

Questa settimana la cosiddetta “zona rossa”, ossia l’area ancora sotto sequestro dovrebbe essere ridotta, fino all’altezza del marciapiede, e a quel punto potrebbe arrivare il via libera da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, per la riapertura della strada, o parte di essa, per ripristinare anche il transito veicolare, dopo la parziale apertura del passaggio pedonale, nel lato belvedere.