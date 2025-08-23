REALMONTE – Mercoledì 27 agosto, alle ore 21, presso il ristorante pizzeria Villa Joena Pia in contrada Fauma, andrà in scena il Joena’s Music Festival – Talent Canoro Voci Nuove, una serata interamente dedicata alla musica e ai giovani talenti.

L’evento nasce da un’idea di Fabrizio Randazzo, direttore artistico della manifestazione, ed è organizzato e presentato da Giuseppe Pumo. Ospite d’onore sarà il musicista e cantante agrigentino Karim Porrello, che con la sua presenza arricchirà una kermesse già molto attesa. A valutare le esibizioni dei partecipanti ci sarà una giuria d’eccezione composta da Nené Sciortino, Giuseppe Marino, Rino Ciofalo e dal gruppo vocale The Angels. Una serata che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, tra emozioni, nuove voci e spettacolo dal vivo.

