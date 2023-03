Dopo 31 anni di carcere al 41 bis ottiene 12 ore di libertà

Dopo 31 anni di carcere trascorsi al 41 bis per mafia, una laurea e un libro, l’ergastolano empedoclino Giuseppe Grassonelli ha ottenuto un permesso premio di 12 ore. La concessione è arrivata dal Tribunale di Sorveglianza. Grassonelli, che si trova al carcere di Opera a Milano, si è laureato in filosofia. La sua storia, tra l’altro, è raccontata nel libro del giornalista Carmelo Sardo intitolato “Malerba”. Un percorso di detenzione esemplare che è stato valorizzato dal suo avvocato, Olindo Di Francesco, che per anni ha cercato di ottenere il permesso ottenuto oggi. per il legale di fiducia, il suo percorso di redenzione, nonostante mancasse il pentimento iniziale, si è concretizzato. La notizia è pubblicata sul quotidiano La Sicilia.