Dantedì, studenti del plesso Federico II “intervistano” Dante e i personaggi della Divina Commedia

Anche i giovani studenti della II B del plesso Federico II di Agrigento, che fa parte dell’istituto Montalcini diretto da Luigi Costanza, hanno voluto contribuire alle celebrazioni del DanteDì. Il 25 marzo, secondo gli studiosi, il sommo poeta Dante Alighieri iniziò il proprio viaggio nella Divina Commedia. Gli studenti si sono impegnati con una serie di video, letture, interpretazioni dei principali canti e addirittura con una sorta di intervista tra i giovani , Dante e i personaggi della Divina Commedia: Virgilio, Beatrice, Paolo e Francesca. L’obiettivo del progetto, guidato e ideato dalla docente Teresa Rizzo, é quello di stimolare le nuove generazioni alla lettura dell’opera di Dante. Intervistare il sommo poeta potrebbe sembrare un’impresa irrealizzabile ma con un po’ di fatica, immaginazione e delle fonti affidabili non è impossibile riportare in vita Dante, dandogli nuova voce. E , così, ne è nato un botta e risposta, quasi come se a dialogare fossero vecchi amici in cui Dante e i personaggi si raccontano.

Per visualizzare il video basta andare sulla pagina facebook dell’istituto Montalcini.