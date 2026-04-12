Si è svolta nel campo dell’Athena Agrigento la terza ed ultima giornata della unica tappa Siciliana del Fonzies League, Torneo Nazionale di calcio a 7 per la categoria Pulcini (anni 2015/2016) che ha coinvolto 20 città sparse in tutta Italia e 320 squadre. Nella tappa di Agrigento hanno partecipato 8 squadre divise in due gironi, per tre giornate complessive.

In finale l’Athena Agrigento ha battuto per 2-0 l’Accademy Favara in una partita combattuta ed avvincente arbitrata in maniera impeccabile da Roberto Arnone.

I piccoli dell’Athena guidati da mister Massimiliano Spataro hanno così conquistato il diritto di partecipare alla fase finale nazionale che si svolgerà a Cattolica in provincia di Rimini il 23 Maggio. Fanno parte della squadra: Giuseppe Piro, Alberto Cuttitta, Andrea Fuschino, Matteo Spataro, Samuele Annaro, Ale Vetro, Manuel Zicari, Luigi Faro e Marco Platamone,

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