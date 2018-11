E’ stata trovata morta, ieri, in un’abitazione di via Sant’Andrea a Licata, una donna, sessantenne, di cui non si avevano più notizie da alcuni giorni. A fare il macabro rinvenimento i carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco.

Il medico legale ha accertato che la donna è deceduta per cause naturali, probabilmente per un malore. La sessantenne viveva da sola.