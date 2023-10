E’ stata trovata morta nel suo appartamento a Ribera, probabilmente stroncata da un malore. La scoperta è stata fatta questa mattina. Vittima una sessantenne. Il medico del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Quest’ultimi hanno eseguito un sopralluogo nella casa per verificare che non vi fossero elementi che potevano ricondurre a una causa della morte diversa dall’improvviso malore. Il medico legale ha accertato quanto già si sospettava: la riberese è morta per cause naturali.