Se notate numerose offerte di lavoro a Palermo nel settore della ristorazione, non è un caso. La Sicilia è famosa per la sua tradizione culinaria, ma c’è di più dietro a questa tendenza. Il settore del food & beverage (F&B) è uno dei più fiorenti in tutta Italia, e in questo articolo esploreremo il motivo, le opportunità di lavoro principali e come intraprendere una carriera in questo settore.

Il settore food and beverage

Per iniziare, consideriamo i dati. Secondo il rapporto FIPE-Confcommercio, nel biennio 2020-2021, il settore F&B ha impiegato almeno 876.000 persone in Italia. La maggior parte di queste erano lavoratori dipendenti, con quasi il 40% sotto i 30 anni, e la stragrande maggioranza (il 79%) lavorava nella ristorazione. Questi numeri sono notevoli, considerando che quel periodo è stato caratterizzato dalle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. La resilienza del settore alimentare e delle bevande in tempi difficili lo rende strategico per l’economia italiana.

Ora, con l’attenuarsi degli effetti della pandemia e il ritorno alla normalità, ci aspettiamo un aumento delle opportunità di lavoro nel F&B. Ci sono molteplici ruoli richiesti, tra cui chef, pizzaioli, responsabili di sala, camerieri, sommelier e bartender. L’alta specializzazione e l’esperienza saranno importanti per chi cerca lavoro in questo settore.

Chi desidera una carriera nel F&B deve investire nella formazione. Scuole alberghiere e corsi per sommelier sono un buon punto di partenza, ma chi aspira a ruoli di leadership dovrebbe considerare l’alta formazione e periodi di stage. Ci sono corsi universitari in settori come la viticoltura ed enologia, ma anche in nuove discipline come il Food & Beverage Management.

Una delle professioni più ricercate nel settore è quella del Food & Beverage Manager, responsabile delle attività legate alla somministrazione di cibo e bevande in strutture ricettive. Questa carriera richiede una laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Gli ingegneri, inoltre, possono trovare opportunità lavorative nell’ambito agroalimentare, occupandosi di controllo di qualità e strategie di esportazione delle materie prime italiane.

In sintesi, il settore alimentare e delle bevande offre opportunità di lavoro in crescita a Palermo e in Italia, richiedendo specializzazione e formazione continua per una carriera di successo.