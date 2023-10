La recente polemica che ha coinvolto l’Akragas ha visto l’intervento deciso di due figure di spicco nell’ambito del calcio agrigentino, l’ex patron Marcello Giavarini tifoso appassionato della squadra biancazzurra.

Marcello Giavarini, che ha un passato di grande rilevanza nel club, ha espresso la sua opinione in merito alla controversia. Ha sottolineato con orgoglio di aver indossato la maglia dell’Akragas nella Lega Pro, sottolineando la maturità sportiva della squadra e l’ospitalità dei tifosi akragantini allo stadio Esseneto. In particolare, ha fatto notare come la squadra abbia dimostrato maturità sul campo durante il derby con il Licata calcio, una partita che ha una grande importanza per i tifosi.

Giavarini ha anche enfatizzato l’importanza dello sport nel creare amicizia anziché nemici, sottolineando l’importanza di un clima di rispetto reciproco tra le squadre e i tifosi.

A Marcello Giavarini si è unito l’avvocato Giovanni Castronovo, altro ex presidente del club e appassionato tifoso. Ha definito le dichiarazioni del patron del Trapani, Antonini, come fuori luogo e inopportune, affermando che queste parole non contribuiscono a nulla se non a fomentare odio. Ha anche sottolineato la notoria sportività del popolo biancazzurro, ritenendo che le parole del patron del Trapani non possano scalfire il buon nome dei tifosi akragantini.

La polemica è nata dalle dichiarazioni del patron del Trapani, Antonini, il quale aveva augurato all’Akragas di rimanere sempre nella categoria dei dilettanti e aveva criticato la supposta necessità di educare i tifosi agrigentini. Le reazioni degli ex patron e del tifoso Castronovo dimostrano chiaramente il sostegno e la difesa della comunità sportiva akragantina nei confronti della propria squadra e dei propri tifosi.

Le parole di Marcello Giavarini e dell’avvocato Castronovo sottolineano l’importanza di mantenere un clima di rispetto nel mondo dello sport e la solidarietà della comunità akragantina nei confronti della propria squadra.