Una trentatreenne è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Ribera. A far scattare l’allarme un familiare. Gli operatori del 118, giunti poco dopo sul posto, ne hanno constatato l’avvenuto decesso. Accanto alla giovane è stata trovata una siringa, poi, sequestrata per essere sottoposta ad analisi.

I carabinieri della Tenenza di Ribera stanno indagando sulla dinamica. Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima sia morta per overdose. La Procura ha aperto un fascicolo ed ha disposto il sequestro della salma che adesso si trova alla camera mortuaria dell’ospedale di Ribera in attesa dell’esame autoptico.

I militari dell’Arma nel corso dell’ispezione hanno rinvenuto e sequestrato poco più di sessanta grammi di sostanze stupefacenti (cocaina, crack ed eroina), una somma in denaro quantificata in alcune migliaia di euro e vario materiale per il confezionamento delle dosi.