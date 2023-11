Definitiva la condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, a carico di Marco Bucalo, trentasettenne, di Menfi, coinvolto nell’inchiesta “Caronte”, portata a termine dalla Compagnia dei carabinieri di Sciacca, che aveva portato agli arresti i componenti di una banda ritenuti “trafficanti di essere umani”. Il 37enne, subito dopo, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sciacca, che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Il menfitano deve scontare il residuo di pena di tre anni, sei mesi e tredici giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato portato alla Casa circondariale di Sciacca. Bucalo, in primo grado era stato condannato a cinque anni perché riconosciuto colpevole di due sbarchi di migranti avvenuti il 2 gennaio e il 17 febbraio del 2017 lungo le coste del trapanese. I giudici d’Appello hanno disposto l’assoluzione per uno di questi e per un altro capo d’imputazione, di contrabbando di sigarette, e ridotto la pena per il secondo approdo.