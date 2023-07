Da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lei. I familiari, ma anche i vicini, hanno dato l’allarme al 112. Appena dentro casa i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno trovato la proprietaria priva di vita. Esclusa la morte violenta. Si tratta di un sessantottenne di Agrigento che viveva da sola, in una abitazione nel rione del Quadrivio Spinasanta, deceduta quasi sicuramente per un malore improvviso. Sul posto le forze dell’ordine e l’ambulanza. Il personale medico del 118 ha constatato l’avvenuto decesso. Il magistrato di turno ha disposto la sola ricognizione cadaverica, visto il parere dello stesso medico legale, che parlerebbe di morte naturale.