“”Scoperte diverse irregolarità in un cantiere allestito per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato. Ad occuparsi dell’ispezione i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Canicattì. L’amministratrice unica della ditta, una cinquantenne agrigentina, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per violazioni del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono state contestate le seguenti violazioni: l’omesso aggiornamento del Pos; non ha tenuto in cantiere il progetto del ponteggio: difformità disegni esecutivi Pimus e l’omessa installazione della tavola fermapiede sul ponteggio in uso. Dopo avere accertato le omissioni all’impresa sono state comminate ammende per complessivi 12.285 euro. Unica nota positiva del controllo a Canicattì: i cinque lavoratori trovati in cantiere sono risultati regolarmente assunti.