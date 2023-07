Ai domiciliari senza alcuna autorizzazione si è allontanato dall’abitazione. Voleva un televisore. Non avendolo in casa ha pensato bene di andare a rubarlo. S’è recato in un supermercato di via Regione Siciliana, a Favara, ha preso un po’ di generi alimentari e non uno, ma ben due televisori e, a suo modo, si è allontanato senza pagare. Un furto che gli è costato caro.

E’ stato scoperto e denunciato dai carabinieri della Tenenza di Favara che, poche ore dopo, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura a cui era sottoposto, lo hanno arrestato e portato al carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Si tratta del quarantacinquenne di Favara, Luigi Caramanno che è difeso dall’avvocato Daniele Re.

L’indagato, a metà giugno, era stato arrestato, in flagranza di reato, per il furto in un noto ristorante del viale Della Vittoria ad Agrigento. Nelle settimane successive, gli venne notificata un’ordinanza per più razzie messe a segno, tra gennaio e aprile, ai danni di numerose attività commerciali.