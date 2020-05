Decine di incendi per il vento di scirocco. Rinforzi dai comandi di Agrigento

E da ieri che i vigili del fuoco sono impegnati in decine di incendi, divampati a causa del forte vento di scirocco che ha soffiato per tutto il giorno su Palermo. I vigili del fuoco in serata sono arrivati anche al Parco Cassarà, l’area verde di via Ernesto Basile inaugurata nel 2011 e sequestrata nel 2014 per la presenza di amianto.

Le squadre dei vigili del fuoco sono in azione anche in via Falconara, in via Bronte, in via Castellana. Gli stessi fronti erano stati interessati dalle fiamme già dalla mattina. Il fuoco però ha ripreso vigore in serata. E, in provincia, i vigili del fuoco sono arrivati anche a Altavilla Milicia. Sono arrivati rinforzi dai comandi di Agrigento, Catanissetta, ed Enna.