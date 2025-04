Si è conclusa con la proclamazione del presidente Giuseppe Pendolino e dei 12 consiglieri provinciali che lo affiancheranno, la tornata elettorale per le elezioni dei nuovi vertici politici del Libero Consorzio comunale di Agrigento dopo oltre un decennio di commissariamento. In un Aula Giglia gremita, la commissione elettorale ha ufficialmente proclamato il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, nuovo presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Proclamazione ufficiale anche per i 12 consiglieri provinciali: Alessandro Grassadonio, Domenico Scicolone, Giovanni Cutrera, Vito Terrana, Rino Castronovo, Anna Alongi, Anna Triglia, Giuliano Traina, Antonino Amato, Gioacchino Nicastro e Milko Cinà e Giuseppe Ambrogio

Il neo presidente, subito dopo la proclamazione ufficiale, ha ricevuto l’abbraccio e le congratulazioni dei deputati regionali Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo ed ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in questa sfida. “Da domani – ha detto il presidente Giuseppe Pendolino al momento della proclamazione – ci aspetta un importante lavoro su strade, scuola e territorio. Siamo consapevoli che dopo 12 anni, si apre per il Libero Consorzio comunale di Agrigento, una nuova fase politica ed operativa”.

Tra i primi a congratularsi con Pendolino è stato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. “Congratulazioni e auguri di ottimo e proficuo lavoro a beneficio dell’intero territorio provinciale agrigentino al neo presidente, Giuseppe Pendolino- ha affermato Miccichè -. Sono certo che saprà assolvere al prestigioso e impegnativo incarico con le capacità politiche, amministrative e umane che lo hanno da sempre contraddistinto, con serietà e professionalità. Dopo dodici anni di commissariamenti, il Libero Consorzio torna ad avere un presidente eletto, seppur con elezioni di secondo grado. Complimenti anche al collega sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, per il risultato ottenuto”.

