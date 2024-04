E’ stata condannata per un furto in abitazione commesso a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, nel 2020. Una quarantacinquenne canicattinese, Giuseppina Giardina, è stata arrestata dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, per scontare il residuo di pena. Data esecuzione all’ ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Caltanissetta.