Donazione sangue e screening: straordinaria partecipazione alla Valle dei Templi

Straordinaria partecipazione all’iniziativa che ha unito Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Fidas nel segno della solidarietà e del dono.

In uno dei luoghi simbolo della città di Agrigento, sotto il Tempio di Giunone, numerose persone hanno donato il sangue: un gesto semplice ma capace di salvare vite. VIDEO

Presente il Prefetto Salvatore Caccamo.

Promotore dell’iniziativa è stato l’Ispettore della Polizia di Stato Maurizio Dell’Arte.

“Un grazie di cuore a tutti i donatori, che hanno scelto di esserci con un gesto d’amore verso il prossimo”, ha detto il Questore Palumbo.

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha accolto con entusiasmo il progetto nazionale dell’Associazione Fidas, rappresentata da Claudio Saltari, sottolineando come la donazione sia vera espressione di altruismo e senso civico, in linea con i valori della Polizia di Stato.

Accanto alla raccolta, i medici del Lions Club Agrigento Chiaramonte hanno offerto gratuitamente uno screening per celiachia e glicemia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp