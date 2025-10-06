Ribera, cala il sipario sulla Festa dell’Amicizia: “Torniamo a umanizzare la politica”

RIBERA – Si è chiusa con l’incontro dal titolo “La politica tra passato e presente” la terza edizione della Festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana, che anche quest’anno ha trasformato Ribera in un laboratorio di confronto politico e umano.

Sul palco, nomi di spicco della scena politica nazionale: Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Scopelliti, già presidente della Regione Calabria; Francesco Storace, ex governatore del Lazio; Rosario Crocetta, ex presidente della Regione Siciliana; Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC ed ex presidente della Regione Siciliana.

Un parterre d’eccezione per un confronto che ha voluto mettere al centro il valore umano della politica e la necessità di tornare a una dimensione fatta di ascolto, responsabilità e rispetto reciproco.

“Il messaggio che abbiamo lanciato in questi tre giorni di Festa – ha dichiarato Totò Cuffaro – è quello di umanizzare la politica. Dobbiamo promuovere la persona umana e perseguire il bene comune, con particolare attenzione ai più fragili. Oggi assistiamo a uno scontro politico eccessivo: dobbiamo invertire la rotta. La politica deve tornare a essere contrapposizione ideale, non di forza”.

Parole condivise anche dal capogruppo DC all’Ars, Carmelo Pace, che ha sottolineato la grande partecipazione e la vitalità del movimento:

“Anche quest’anno il popolo della DC è arrivato numeroso da tutta Italia. Dai sette tavoli tematici sono nate idee e progetti concreti sui quali lavorare fin da domani. La politica è dialogo, incontro e condivisione – e questo è ciò che la DC ha messo in pratica ancora una volta”.

Tra riflessioni sul passato e proposte per il futuro, la Festa dell’Amicizia si conferma un appuntamento ormai consolidato nel panorama politico siciliano, capace di coniugare memoria, confronto e prospettiva.

