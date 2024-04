Festeggia 15 anni dall’ ordinazione sacerdotale Don Saverio Pititteri. Giovane e dinamico, appena ordinato sacerdote il 18 aprile 2009, è stato viceparroco a San Leone. Da diversi anni cappellano dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è un punto di riferimento e assistente spirituale non solo per i degenti e il personale, ma anche per la comunità di contrada Consolida, si è occupato di molte missioni all’estero. In particolare si è impegnato per la costruzione di una scuola materna ad Ihimbo in Tanzania. A Don Saverio Pititteri gli auguri del direttore Domenico Vecchio e di tutta la redazione di Agrigentooggi.