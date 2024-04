Nonostante l’incessante e inconsueta pioggia, i cittadini di Palma di Montechiaro si sono riuniti in una manifestazione di vicinanza e solidarietà al Sindaco Stefano Castellino.

La pioggia non ha scoraggiato la determinazione dei cittadini, che hanno affrontato il maltempo per esprimere il loro sostegno al Sindaco di Palma di Montechiaro. La manifestazione è stata un segno tangibile dell’unità e della solidarietà della comunità nei confronti del loro leader, in un momento in cui il sostegno e l’incoraggiamento sono particolarmente significativi.

Stefano Castellino, visibilmente commosso dall’affetto e dal sostegno ricevuto, ha ringraziato i presenti per la loro partecipazione e ha sottolineato l’importanza di restare uniti e solidali di fronte alle sfide che la comunità deve affrontare.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la manifestazione è stata un successo e ha dimostrato la forza e la coesione della comunità di Palma di Montechiaro.

Fonte Nicolo Giangreco