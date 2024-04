Scopri i candidati e le sorprese della classifica per il prestigioso premio nel calcio dilettantistico.

Gianluigi Carlino

PUNTURE DI SPILLO. Il Pallone d’oro delle SERIE D Capita di trovarti coinvolto in classifiche che stabiliscono chi è meglio di quello; è il caso della classifica chiamata addirittura Pallone d’Oro della serie D che ha istituito una votazione per stabilire tra 100 candidati chi sia il migliore giocatore del nutritissimo parco players delle serie D. E così dalla scoppiettante Alcione, nel girone A, periferia di Milano che non nasconde, in stile Antonini, di volere ambire addirittura alla serie A come terza squadra di Milano, e fino al Ragusa sono stati scelti i migliori cento giocatori che si contenderanno “l’ambito” premio. Ma come sono stati scelti questi cento giocatori? Attraverso le segnalazioni di osservatori delle stesse società integrate con i dati e le statistiche di un sito calcistico online, nonché addetti ai lavori ed osservatori. Relativamente al nostro girone, quello I per intenderci, abbiamo in lizza i seguenti calciatori, che inevitabilmente rispecchiano i valori di questo torneo, con qualche piacevole sorpresa: DOMENICO ALIPERTAcentrocampista SIRACUSA GIULIANO ALMA attaccante SIRACUSA DAVIDE AQUINO difensore LOCRI ANTONINO BARILLA’ Centrocampista REGGIO CALABRIA PIETRO CIOTTI Difensore VIBONESE ANDREA COCCO Attaccante TRAPANI ROBERTO CONVITTO Attaccante TRAPANIOLIVER KRAGL Attaccante TRAPANI DOMENICO LAMBERTI Portiere SIRACUSA MARCEL PERRI Centrocampista REGGIO CALABRIA PASQUALE PORCARO Difensore RAGUSA Ahinoi nessun calciatore dell’Akragas. Ancora un paio di settimane e conosceremo il nome del Pallone d’Oro In un’altra curiosa classifica, sono stati invece segnalati i calciatori con più minutaggio nell’arco dell’intero torneo. A svettare su tutti FEDELE IOVINO del Sant’Agata con 2790 minuti, al 6° posto l’agrigentino ANDREA DI MAURO con ben 2640 minuti

