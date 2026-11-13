Si è concluso oggi l’iter di reclutamento degli psicologi destinati alle Case di Comunità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Alla presenza del commissario straordinario Alessandro Delle Donne, gli ultimi nove professionisti hanno firmato i rispettivi contratti, completando così la squadra sanitaria prevista dall’azienda.

Queste nuove sottoscrizioni si aggiungono alle nove già formalizzate nei giorni scorsi, portando a diciotto il numero complessivo degli psicologi inseriti in organico. Gli incarichi avranno una durata semestrale e prevedono un impegno lavorativo di ventiquattro ore settimanali per ciascun operatore.

L’ingresso di queste figure professionali segna un passaggio significativo per il potenziamento della sanità di prossimità sul territorio agrigentino. L’obiettivo dell’Asp è rafforzare i servizi di supporto psicologico, migliorare la presa in carico dei bisogni legati alla salute mentale e rendere le prestazioni più vicine e accessibili ai cittadini, in linea con il modello organizzativo delle Case di Comunità.

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