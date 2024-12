Oggi pomeriggio, nella splendida cornice della Basilica di San Pietro, avverrà l’imposizione della berretta cardinalizia a Don Baldo Reina, un momento storico per Agrigento. Dopo ben otto secoli, la città potrà nuovamente vantare un cardinale tra i suoi cittadini. Prima di Don Baldo, l’ultimo cardinale agrigentino fu Ludovico Bonito (Agrigento, 1350 – Rimini, 13 settembre 1413), che ricoprì il ruolo di cardinale e arcivescovo cattolico. In tempi più recenti, Salvatore Pappalardo (Villafranca Sicula, 1918 – Palermo, 2006), cardinale e arcivescovo di Palermo, ha rappresentato un altro punto di riferimento per la Chiesa siciliana. Don Baldo Reina, attualmente vescovo ausiliare e vicegerente della diocesi di Roma, diventa oggi un nuovo vicario della diocesi di Roma, oltre a ricevere il titolo di cardinale. Un traguardo che segna un’importante evoluzione per la Chiesa agrigentina e romana, celebrando l’impegno e la dedizione del nuovo cardinale nella sua lunga carriera ecclesiastica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp