Un prezioso riconoscimento è stato ottenuto dal Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, che con grande soddisfazione ha ricevuto la pergamena con menzione d’onore durante la 61esima edizione del Convegno Pirandelliano. La premiazione è stata riservata al cortometraggio dal titolo “Il Saltimbanco”, un lavoro che ha colpito la giuria per la sua capacità di esplorare i meandri dell’animo umano con un testo delicato e emozionante, in cui ogni uomo può ritrovarsi.

Il cortometraggio, che ha mostrato grande talento creativo e un’accurata riflessione sui temi pirandelliani, è stato il frutto del lavoro degli studenti, che hanno anche dimostrato notevoli abilità recitative, rivelando capacità poliedriche che si riflettono nella loro preparazione globale, tanto nell’ambito letterario quanto in quello teatrale. Un risultato che mette in evidenza il perfetto connubio tra cultura e formazione, elementi che contraddistinguono il Liceo Empedocle, noto per la sua preparazione altamente qualificata.

La giuria ha apprezzato non solo il contenuto del cortometraggio, ma anche l’approccio tecnico e artistico che gli studenti hanno saputo applicare, portando in scena un prodotto che racchiude in sé la passione per l’arte e la cultura.

Durante l’evento, che ha visto la partecipazione di studenti e appassionati da tutta Italia, Lauretta ha parlato anche della possibilità di riportare il Convegno Pirandelliano ad Agrigento, la città natale di Pirandello, ribadendo l’importanza di valorizzare il territorio e la cultura locale.

Un ulteriore successo per il Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, che continua a essere protagonista nella formazione culturale e artistica delle nuove generazioni, contribuendo attivamente alla promozione dei valori della tradizione pirandelliana.

